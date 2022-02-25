Россия надеется на нормализацию отношений с миром

Так или иначе период нормализации отношений мира с Россией наступит, считает Песков.

В России считают, что в будущем смогут нормализовать отношения с миром, несмотря на нападение на Украину. Такую надежду выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 февраля.

"По мере того как будет наступать понимание вынужденности этой операции, понимание неизбежности твердых и решительных действий со стороны России для обеспечения безопасности, так или иначе период нормализации наступит", - считает он.

Песков отметил, что РФ была готова к такой реакции Запада.

Также в Кремле прокомментировали введение новых санкций против РФ.

"Разумеется, ответные меры последуют. Принцип взаимности будет, конечно, действовать. Насколько они будут симметричными или асимметричными, это будет зависеть от анализа", - сказал он и добавил, что "рестрикции предстоит еще проанализировать".

Тем временем, Росавиация запретила полеты в РФ для воздушных судов Великобритании, которая вчера запретила полеты Аэрофлота.

Напомним, из-за военного вторжения РФ на территорию Украины, США и страны G7 согласовали "сокрушительные санкции" против Москвы.

Новые меры, в частности, коснутся ряда крупных российских банков, а также ограничат возможность России вести операции в твердой валюте.

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