Anonymous выдвинули ультиматум Путину

Хакеры заявили, что уже взломали и обнародовали адреса и пароли электронной почты чиновников Минобороны РФ, и теперь намерены обнародовать "всю грязь" лично про Путина и его соратников. Хакеры требуют отставки Путина.

Группа хакеров Anonymous записала личное обращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Они требуют, чтобы он немедленно ушел в отставку, и заявляют, что подготовили для российского президента "специальную операцию". Соответствующее видеообращение Anonymous опубликовал в Twitter.

"Вы, вероятно, помните, как в 2018 году наша группа взломала сайт Роскомнадзора? Мистер Путин, вы помните, как проиграли Афганистану? Теперь мы слили данные Минобороны России. Там были почта и пароли, и теперь эта база в свободном доступе в Twitter. Ваша недавняя попытка угрожать Финляндии и Швеции – стыд. Вы угрожаете этим странам, если они вступят в НАТО. Сегодня мы положили сайты Федеральной антимонопольной службы, Кремля и Russia Today и другие сайты, связанные с российскими властями", – заявили Anonymous.

Кроме того, хакеры сообщили, что собирают опубликовать то, что скрывалось годами. Anonymous пообещали, что эта информация станет сокрушительным ударом для Путина и его "коррумпированных марионеток".

"Это лишь вопрос времени, когда мы обнаружим грязь, которую вы пытаетесь скрыть от общества, которому подло врете. Мы покажем каждый скелет в шкафу. Сейчас мы требуем восстановить права украинского народа и уйти в отставку", – говорится в видео.

Также хакеры призвали всех членов Anonymous "заткнуть рот Владимиру Путину его же грязными деньгами".

Ранее сообщалось, что сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну властям России.

А накануне организация хакеров обнародовала базу данных сотрудников Минобороны РФ с телефонами, почтами и именами.

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