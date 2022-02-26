"Это неправда": Сийярто о блокировке Венгрией санкций против РФ

Глава МИД Венгрии ведет переговоры с властями Украины и РФ о начале прямых переговоров в Будапеште.

Информация о блокировке Венгрией санкций против РФ является фейковой. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мне не приходит в голову, как это, пока люди гибнут, пока идет война, некоторые запускают фейковые новости. Сейчас врут, что Венгрия блокирует часть санкций против России, например, в связи с системой SWIFT. Это неправда", - написал он в Facebook.

Министр отметил, что венгры не блокировали и не блокируют ничего, а распространителям фейковых новостей должно быть стыдно.

По словам Сийярто, он ведет переговоры с представителями российского и украинского правительств о начале прямых переговоров в Будапеште.

"Для этого я буду просить помощи у лидеров ООН сегодня и здесь, в Нью-Йорке", - подчеркнул глава венгерской дипломатии.

Напомним, отключение России от SWIFT поддержали Италия, Франция, Кипр.



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