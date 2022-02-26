В Германии согласны, РФ на днях отключат от SWIFT - СМИ

Все страны Европейского Союза поддержали отключение Российской Федерации от международной банковской системы.

В Германии поддержали отключение Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. Итак, все страны Европейского Союза поддержали данное решение. Об этом сообщил журналист Рикарда Йозвяка в Twitter в субботу, 26 февраля.

"Германия будет двигаться дальше относительно SWIFT, - отметил он

Тем временем глава центрального банка одной из стран Евросоюза, который попросил не называть своего имени, сообщил агентству Reuters о том, что решение об отключении РФ от SWIFT, будет принято в течение нескольких дней.

SWIFT — это всего лишь вопрос времени, очень короткого времени, дней. Достаточно ли этого? Нет. Нужно ли это? Абсолютно, - говорится в сообщении

Тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба официально подтвердил информацию об отключении россиян от мировой платежной системы. Об этом министр сообщил в Facebook.

"Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве", - написал Кулеба.

Напомним, ранее в Германии опасались отключать Россию от SWIFT, "чтобы не навредить простым россиянам вместо путинского режима". Об этом заявляла глава МИД Германии Анналена Бербок.