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Хакеры взломали сайт Кремля

Сайты Роскомнадзора и Кремля "лежат", в эфире российских телеканалов звучат украинские песни.
Хакеры взломали сайт Кремля

Неизвестные хакеры в субботу, 26 февраля, взломали сайт Кремля - администрации руководства России. На данный момент доступа к сайту нет.

Кроме того, как выяснилось, "лежит" сайт Роскомнадзора - Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ.

 Скриншот

Также в сети появилось видео, как в эфире российских телеканалов звучат украинские песни.

Напомним, сегодня международная группа хакеров Anonymous объявила, что начинает "спецоперацию" против российского президента Владимира Путина.

 

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