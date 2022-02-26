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Продвижение войск РФ "временно замедлилось" – Минобороны Британии

Российское наступление столкнулось с острыми логистическими трудностями и сильным украинским сопротивлением.
Продвижение войск РФ "временно замедлилось" – Минобороны Британии
 
В Минобороны Великобритании считают, что скорость российского военного наступления в Украине "временно замедлилась". Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.
 
Причиной такой ситуации называют вероятные "острые логистические трудности и сильное украинское сопротивление".
 
"Российские силы обходят основные украинские населенные пункты, оставляя силы для их окружения и изоляции", – отметили в британском Минобороны.
 
Отмечается, что в ночных столкновениях в Киеве, скорее всего, участвовало ограниченное количество заранее размещенных российских диверсионных групп.
 
По мнению британского военного руководства, "захват Киева остается главной военной целью России".
Скриншот: twitter.com/DefenceHQ
 

Позже Минобороны Британии опубликовало карту "неспровоцированного и незаконного вторжения" российских войск на территорию Украины.

Фото: twitter.com/DefenceHQ
 

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о смене тактики российских войск. По его словам, быстрое наступление большими колоннами не удалось, поэтому начали активно действовать диверсионные группы и десант.

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав страну сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов. Третьи сутки ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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