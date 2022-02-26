Instagram заблокировал аккаунт Кадырова

Сам глава чеченской республики утверждает, что аккаунт Ya_pomoshnik_kra_95, на который были подписаны 4,7 миллиона человек, ему не принадлежит.

Руководство социальной сети Instagram в субботу, 26 февраля, закрыло доступ к странице главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом информировал сам Кадыров в Telegram.

При этом он утверждает, что аккаунт Ya_pomoshnik_kra_95, на который были подписаны 4,7 миллиона человек, ему не принадлежит.

"Бедный Даудов Умар! Ты хотел раскрутить свою страницу в Инстаграм, включить монетизацию и заработать деньги. Но по всей видимости, ничего у тебя не получится. Так тебе и надо. Не нужно было со мной проводить на своей странице прямые эфиры", - написал глава республики.

Как известно, с начала военного вторжения России в Украину Кадыров систематически делает громкие заявления, поддерживая действия российской власти.

Напомним, ранее Кадыров заявил, что на месте президента РФ он давно "забрал бы Украину", направил бы туда войска и "навел порядок".​​​​​​

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