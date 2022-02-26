Байден заявил, что санкции против РФ - это правильный выбор

Если бы США отправили войска в Украину, в мире началась бы Третья мировая война, заявил американский лидер.

Президент США Джо Байден заявил, что существовало только два пути в противодействии агрессивной политике России по отношению к Украине: санкции либо Третья мировая война. Об этом шла речь в его интервью актеру Брайану Тайлеру Коэну, обнародованном в субботу, 26 февраля.

"У нас было два варианта: начать Третью мировую войну, пойти на войну с Россией в физическом плане, или обеспечить то, чтобы страна, чьи действия настолько противоречат международному праву, в конечном итоге заплатила за то, что она делает", - сказал глава Белого дома.

При этом он отметил, что изначально главной целью было достичь взаимопонимания между всеми странами-членами НАТО, чтобы действовать одним фронтом. Что, по его словам, и произошло.

"Потому что единственное, что Путин, как ему казалось, мог сделать, это разделить НАТО. Этого не произошло. Было полное единодушие", - подчеркнул Байден.

Напомним, вчера власти Евросоюза, США, Канады и Великобритании утвердили новые санкции против России. В их "черные" списки попал, в частности, президент России Владимир Путин.

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