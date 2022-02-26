Потери РФ за сутки в Украине больше, чем за восемь лет в Сирии – СМИ

Противотанковые средства украинской армии оказали серьезное сопротивление российскому наступлению на севере и востоке.

За 24 часа вторжения в Украину Россия понесла больше потерь, чем за восемь лет боев в Сирии. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что противотанковые средства Украины оказали серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке.

"Кому-то это может показаться удивительным. На бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур", – отметило издание.

Ранее в Минобороны сообщили, что на 26 февраля РФ потеряла более 3000 военных, около 100 танков, 16 самолетов и 18 вертолетов.

Российское оборонное ведомство информации о потерях не предоставляет.

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав страну сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов. Третьи сутки ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление агрессору.

Вторжение России в Украину. Онлайн

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