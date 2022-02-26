Страны ЕС закрывают воздушное пространство для РФ

Словения стала девятой страной, принявшей решение закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

Девять стран Европы приняли решение закрыть собственное авиапространство для самолетов российской цивильной авиации. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале министерство инфраструктуры Украины.

"Мы уже обратились в Международную организацию воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины по поводу исключения российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline", - сказано в сообщении.

В Мининфраструктуры сообщили, что в тесной коммуникации с европейскими партнерами украинская сторона работает над применением максимальных санкций для агрессора.

"Я очень благодарю Великобританию, Чехию, Польшу, Румынию, Литву, Латвию Эстонию, Болгарию, Словению за решение закрыть собственное авиапространство для российских самолетов. Это те шаги, которые разрешают побуждать агрессора к миру. И напоследок, от всех союзников антипутинской коалиции и украинских диспетчеров: "Русский самолет, иди нах"й", - заявил - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Все запретившие полеты страны заявили о солидарности с Украиной и осудили действия России. При этом в Польше допустили ограничение возможности путешествий для россиян, а в Чехии отозвали из России посла и приостановили выдачу виз и видов на жительство российским гражданам.



Полеты начали запрещать после начала 24 февраля войсковой операции России в Украине, которую российский президент Владимир Путин.

Напомним, накануне Евросоюз утвердил очередной обширный пакет санкций против России, который, в частности, "еще больше расширяет существующие финансовые ограничения, тем самым ограничивая доступ России к важнейшим рынкам капитала". Кулеба анонсировал отключение России от SWIFT

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