Мировые лидеры обязались исключить РФ из SWIFT

Лидеры мировых стран поддерживают украинский народ в их героических усилиях по сопротивлению российскому вторжению.

Лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США выступили с совместным заявлением о том, что обязуются исключить отдельные российские банки из системы SWIFT в качестве дальнейших ограничительных экономических мер по причине войны против Украины.

Текст заявления распространен в субботу, 26 февраля, Европейской комиссией.

"Мы, лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США, осуждаем путинскую войну и нападение на суверенную нацию и народ Украины. Мы поддерживаем украинское правительство и украинский народ в их героических усилиях по сопротивлению российскому вторжению. Война России представляет собой посягательство на фундаментальные международные правила и нормы, существовавшие со времен Второй мировой войны, которые мы привержены защите. Мы будем призывать Россию к ответу и коллективно обеспечим, чтобы эта война стала для Путина стратегическим провалом", - сказано в заявлении.

В этой связи лидеры констатировали:

"Во-первых, мы обязуемся исключить отдельные российские банки из системы обмена сообщениями SWIFT".

"Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать в глобальном масштабе", - поясняется в заявлении.

Во-вторых, лидеры обязались ввести ограничительные меры, которые "не позволят Центральному банку России использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать воздействие наших санкций".

"В-третьих, мы обязуемся действовать против людей и организаций, которые способствуют войне в Украине и вредоносной деятельности российского правительства. В частности, мы обязуемся принять меры по ограничению продажи гражданства - так называемых "золотых паспортов", которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашим финансовым системам", - предупредили россиян.

В-четвертых, они обязались создать на этой неделе "трансатлантическую оперативную группу, которая обеспечит эффективное применение наших финансовых санкций путем выявления и замораживания активов подпадающих под санкции лиц и компаний, находящихся в пределах нашей юрисдикции".

"В рамках этих усилий мы обязуемся применять санкции и другие финансовые и принудительные меры в отношении дополнительных российских должностных лиц и представителей элиты, близких к российскому правительству, а также их семей и их пособников для выявления и замораживания активов, которыми они владеют в наших юрисдикциях. Мы также будем привлекать другие правительства и работать над выявлением и пресечением движения доходов, полученных незаконным путем, и лишить этих лиц возможности скрывать свои активы в юрисдикциях по всему миру", - сказано в заявлении.

"Наконец, мы будем активизировать или координировать действия против дезинформации и других форм гибридной войны. Мы поддерживаем украинский народ в этот темный час. Даже помимо мер, которые мы объявляем сегодня, мы готовы принять дополнительные меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее нападение на Украину", - заверили российское руководство лидеры стран-подписантов заявления.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал отключение России от SWIFT.

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