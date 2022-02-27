Макрон и Лукашенко обсудили Украину

Макрон обратился к Лукашенко "с просьбой потребовать скорейшего вывода российских войск со своей земли".

Главы Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили будущее Европы, войну в Украине, белорусско-российские отношения и возможность размещения в Беларуси ядерного оружия. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает сообщает Telegram-канал Пул первого.

"Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России" - сказано в сообщении.

Лукашенко, как утверждается, назвал фейком сообщения о возможном размещении в Беларуси ядерного оружия. Он также выразил готовность принять российско-украинские переговоры о мире.

Как рассказали в Елиссейском дворце, Макрон во время разговора с Лукашенко подчеркнул, что "братские отношения между белорусским и украинским народами должны побудить Беларусь отказаться быть вассалом и фактическим соучастником России в войне против Украины".

Известно, что Запад не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, однако поддерживает контакты с ее руководством, а в исключительных случаях и лично с ним.

Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение приостановить работу пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью.

Напомним, лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США выступили с совместным заявлением о том, что обязуются исключить отдельные российские банки из системы SWIFT в качестве дальнейших ограничительных экономических мер по причине войны против Украины.

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