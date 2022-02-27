Еще одна страна закроет для России небо

Финляндия готовится блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций.

Финляндия намерена закрыть воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Об этом в субботу, 26 февраля, заявил в Twitter финский министр транспорта Тимо Харакка.



"Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения", - написал министр, сопроводив запись изображениями флагов Украины и Финляндии.



Известно, что ранее такое же решение приняли девять других европейских стран - Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Польша, Великобритания, Чехия и Болгария.

По данным ARD, Евросоюз обсуждает закрытие воздушного пространства в качестве общей меры в очередном пакете санкций из-за военной операции России в Украине.

Напомним, власти Евросоюза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техобслуживание.

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