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Еще одна страна закроет для России небо

Финляндия готовится блокировать коммерческие российские полеты над Европой в рамках экономических санкций.
Еще одна страна закроет для России небо

Финляндия намерена закрыть воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Об этом в субботу, 26 февраля, заявил в Twitter финский министр транспорта Тимо Харакка.

"Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения", - написал министр, сопроводив запись изображениями флагов Украины и Финляндии.

Известно, что ранее такое же решение приняли девять других европейских стран - Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Польша, Великобритания, Чехия и Болгария.

По данным ARD, Евросоюз обсуждает закрытие воздушного пространства в качестве общей меры в очередном пакете санкций из-за военной операции России в Украине.

Напомним, власти Евросоюза приняли решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в Россию, а также их страхование и техобслуживание. 

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