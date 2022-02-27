Лукашенко признал обстрел Украины из Беларуси

Александр Лукашенко отреагировал на обращение президента Украины к белорусам призывом сделать правильный выбор на референдуме.

Александр Лукашенко в воскресенье, 27 февраля, подтвердил, что с территории Беларуси наносятся удары по Украине. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами после голосования на референдуме по изменениям в Конституцию республики.

Таким образом он отреагировал на призыв президента Украины Владимира Зеленского к белорусам сделать правильный выбор на референдуме.

"На войне, которая идет сейчас, вы с нами, увы, не на одной стороне. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются разрушить все, что было построено за десятилетия… И все это де-факто тоже референдум для вас. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть и как вы будете смотреть в глаза своим детям, друг другу и соседям. А мы - это ваши соседи", - сказал украинский лидер.

В ответ на это Лукашенко возмутился, что белорусам советуют, что делать: "К кому он обращается? Мы же всегда по-человечески относились к украинцам!".

Он заявил, что в Украине якобы отлавливают и избивают русских и белорусов и своими действиями "Украина как будто подталкивает Беларусь к спецоперации по защите своих граждан". Также он утверждает, что на территории Украины "нет ни одного белорусского солдата".

Наконец, Лукашенко признал, что обстрел Украины ведется, в том числе, с территории республики.

"С юга Беларуси в начале конфликта было 2-3 ракетных удара, поскольку Киев развернул 3-4 ракетных дивизиона у границы", - сказал он и пригрозил, что "конфликт в Украине - цветочки, если продолжит развиваться, будут ягодки".

Как известно, власти Беларуси оказывают активную поддержку российской армии во время ее вторжения в Украину. Колонны военной техники атакуют нашу страну с территории республики.

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что российская делегация находится в Минске и готова к переговорам с Киевом. В свою очередь, Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к диалогу, но только в тех городах, откуда не летят ракеты в сторону Украины.

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