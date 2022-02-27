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Небо для России закрыли еще шесть стран

Воздушное пространство для российских самолетов закроют все страны Европейского Союза, сообщают СМИ.
Небо для России закрыли еще шесть стран

Власти Австрии, Германии, Ирландии, Дании, Исландии, Италии, Нидерландов и Бельгии 27 февраля объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

Ранее это уже сделали Украина, Великобритания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Словения, Чехия, Польша, Румыния и Болгария.

Накануне заместитель руководителя телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс сообщил, что все страны ЕС закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний. 

Ранее в Украине сообщили, что Россию отключат от международной межбанковской системы SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. 

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