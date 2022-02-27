Боррель призовет ЕС профинансировать поставки Украине орудия и топлива

Евродипломат предлагает использовать средства Европейского фонда мира для помощи украинской армии.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки в Украину летальных вооружений и топлива. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в воскресенье, 27 февраля.

"Я предложу министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они будут направлены на финансирование поставок летальных материалов для героической украинской армии <...>, а также на предоставление остро необходимых нелетальных средств, таких как топливо", - цитируются в документе слова дипломата.

Отметим, свое заявления Боррель сделал в преддверии экстренного заседания министров иностранных дел стран ЕС.

Напомним, вчера Евросоюз утвердил очередной обширный пакет санкций против России, который расширяет существующие финансовые ограничения, тем самым ограничивая доступ России к важнейшим рынкам капитала.

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