Британия: Диалог с РФ невозможен до вывода войск

Потребуется время, чтобы деградировать не только российскую экономику, но и ее "военную машину", отметили в МИД королевства.

Переговоры с Россией невозможны, пока ее войска находятся в Украине, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 27 февраля, сообщает Reuters.

"Если россияне серьезно относятся к идее переговоров, им нужно вывести свои войска из Украины. Они не могут вести переговоры с пистолетом у висков украинцев... Так что, честно говоря, я не доверяю этим так называемым переговорным усилиям", - заявила она.

Трасс сообщила, что уже составила "список пораженных" российских олигархов, и каждые несколько недель британское правительство будет нацеливаться на их частные самолеты, их имущество и другие активы.

"Я составила список олигархов, которые подпадут под удар... Мы работаем над возведением дел и каждые несколько недель будем добавлять новых олигархов. Будет постоянная программа санкций... Им некуда будет спрятаться", - добавила Трасс.

Но она отметила, что потребуется время, чтобы деградировать не только российскую экономику, но и ее "военную машину".

"Это может длиться несколько лет, потому что мы знаем, что у России есть мощные силы, и также мы знаем, что украинцы храбры, и они настроены отстаивать свой суверенитет и территориальную целостность", - сказала Трасс.

Ранее сегодня Кремль заявил, что российские переговорщики ждут украинскую делегацию в Беларуси. В Офисе президента объяснили, почему отказались от этих переговоров.

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