В Беларуси задерживают граждан, выступающих против войны с Украиной
В Беларуси на избирательных участках начались первые задержания граждан, выступающих против войны с Украиной. Об этом сообщают местные Тереграм-каналы.
"На участках кричат Нет войне. И сразу арест", - говорится в сообщении.
Правозащитники сообщают, что на участке №69 в Стайках был задержан Константин Шабунин.
Напомним, в Беларуси открылись участки по голосованию на референдуме за изменения и дополнения Конституции.
Ранее сегодня Владимир Зеленский обратился к белорусам с призывом сделать правильный выбор на референдуме по изменениям в Конституцию республики.
Лукашенко остро отреагировал на слова украинского лидера, сделав ряд заявлений. В частности, он признал, что обстрел Украины ведется, в том числе, с территории республики.
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