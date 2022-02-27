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В Беларуси задерживают граждан, выступающих против войны с Украиной

На избирательных участках в Беларуси, где проходит референдум за изменения в Конституцию, задерживают выступающих против войны.
В Беларуси задерживают граждан, выступающих против войны с Украиной

В Беларуси на избирательных участках начались первые задержания граждан, выступающих против войны с Украиной. Об этом сообщают местные Тереграм-каналы.

"На участках кричат Нет войне. И сразу арест", - говорится в сообщении.

Правозащитники сообщают, что на участке №69 в Стайках был задержан Константин Шабунин.

Напомним, в Беларуси открылись участки по голосованию на референдуме за изменения и дополнения Конституции.

Ранее сегодня Владимир Зеленский обратился к белорусам с призывом сделать правильный выбор на референдуме по изменениям в Конституцию республики.

Лукашенко остро отреагировал на слова украинского лидера, сделав ряд заявлений. В частности, он признал, что обстрел Украины ведется, в том числе, с территории республики.

 

 

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