Германия отказывается от российского газа
Власти Германии приняли решение отказаться от поставок природного газа из России. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц во время выступления в немецком парламенте в воскресенье, 27 февраля.
"24 февраля 2022 года знаменуется поворотным моментом в истории нашего континента. Владимир Путин хочет воссоздать Российскую империю и управлять Европой так, как он считает нужным. Россияне не желают войны. Эта война остается войной Путина", - сказал глава парламента.
Таким образом, Берлин перейдет на поставки газа из США, добавил Шольц и призвал как можно скорее расширить терминалы LNG, после чего новых контрактов с РФ уже не будет.
Кроме того, в своей речи канцлер заявил, что Германия увеличит финансирование своей армии. В частности, ежегодно на обеспечение Бундесвера будет направляться 2% бюджета страны.
Наконец, Шольц акцентировал, что российский президент своим вторжением в Украину "освободил Германию от исторической вины".
Как сообщалось, Берлин, который долгое время отказывался предоставлять Украине вооружение на фоне агрессии РФ, вчера решил передать ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.
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