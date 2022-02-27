Германия отказывается от российского газа

Россия больше не может считаться нормальным партнером, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Власти Германии приняли решение отказаться от поставок природного газа из России. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц во время выступления в немецком парламенте в воскресенье, 27 февраля.

По его словам, Москва необоснованно завысила цены на "голубое топливо" и угрожает безопасности всего континента, и больше не может считаться нормальным партнером.

"24 февраля 2022 года знаменуется поворотным моментом в истории нашего континента. Владимир Путин хочет воссоздать Российскую империю и управлять Европой так, как он считает нужным. Россияне не желают войны. Эта война остается войной Путина", - сказал глава парламента.

Таким образом, Берлин перейдет на поставки газа из США, добавил Шольц и призвал как можно скорее расширить терминалы LNG, после чего новых контрактов с РФ уже не будет.

Кроме того, в своей речи канцлер заявил, что Германия увеличит финансирование своей армии. В частности, ежегодно на обеспечение Бундесвера будет направляться 2% бюджета страны.

Наконец, Шольц акцентировал, что российский президент своим вторжением в Украину "освободил Германию от исторической вины".

Как сообщалось, Берлин, который долгое время отказывался предоставлять Украине вооружение на фоне агрессии РФ, вчера решил передать ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

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