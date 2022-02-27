В ФРГ объяснили "разворот на 180 градусов" по оружию Украине

Цена войны против украинского народа и нарушение Устава ООН «будет невыносимой для режима Путина», заявила глава немецкого МИД.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила решение немецкого руководства отправить в Украину оружие, а также разрешение на поставки немецкого оружия от других стран во время выступления в Бундестаге.

По ее словам, в ФРГ до последнего рассчитывали на дипломатию, "но пришел момент сделать разворот на 180 градусов". Она также добавила, что с Россией нельзя вести переговоры до полного вывода ее войск с Украины.

"Мы не оставим вас наедине с этой агрессией в вашей стране. Это война не россиян, это война Путина. Эта война – атака на мир в Европе, на свободу и международное право", – заявила Бербок, обращаясь к украинцам.

По ее словам, война России против Украины требует переосмысления основ внешней политики Германии.

"Мы делаем это, потому что наш международный порядок под угрозой. Это четкий месседж Владимиру Путину. Цена этой войны против невинных людей и нарушение Устава ООН будет невыносимой для режима Путина", – подчеркнула глава МИД.

Отметим, что ее просьбу к Бундестагу предусмотреть средства в бюджете для помощи Украине

Вооруженные силы ФРГ отправят украинской армии 1000 единиц противотанкового оружия и 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Кроме того, Германия дала Нидерландам разрешение на поставку в Украину противотанковых гранатометов немецкого производства, а Эстонии – гаубиц.

Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet