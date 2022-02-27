В России и Беларуси начались протесты против войны с Украиной

Россияне и белорусы протестуют против вооруженной агрессии против украинского государства.

В России и Беларуси начались акции протеста против войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным против Украины. Об этом стало известно в воскресенье, 27 февраля.

Указано, что протесты проходят в Минске, Гродно и Жодино. Люди скандируют "Нет войне!", выступая и против возможного присоединения Беларуси к военным действиям на стороне России против Украины. Также начались задержания протесющих.

В России акции протеста проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Людей задерживают силовики.

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