Италия немедленно выделит 110 млн евро Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего, для украинской армии.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил о подписании резолюции о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Украины.

"Я сказал своему коллеге Дмитрию Кулебе, что только что подписал резолюцию о немедленной выплате 110 миллионов евро правительству Киева как конкретное выражение солидарности Италии и поддержки народа, с которым у нас братские отношения", - отметил Ди Майо в Twitter.

Кроме того, в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложит блоку профинансировать поставки оружия и других материалов, в частности горючего, для украинской армии.

Напомним, что Украина получила партии гуманитарной помощи из Германии, Китая и Франции.