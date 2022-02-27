Россия пригрозила уничтожать транспорты с оружием для Украины

Как только машина с военным грузом будет попадать на территорию Украины, будет проводиться "демилитаризация", заявил Андрей Климов.

Россия угрожает наносить удары по транспорту, который будет перевозить оружие стран Запада на территории Украины.Об этом сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, сообщает РИА Новости в воскресенье, 27 февраля.

"Лица, которые собираются транспортировать западное оружие Киеву, на территории Украины могут стать целями точечных ударов. Пока, к примеру, машина, с военным грузом едет по территории третьей страны – это ее дело. Как только она попадает в Украину, мы демилитаризацию проводим. Они ведь не яблоки везут. Вы что, думаете, не отследить что ли эти поставки? Это же не перочинный нож в кармане провезти", – заявил Климов.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин перевел ядерное оружие в "особый режим". Он таким образом отреагировал на санкции Запада в отношении РФ и "агрессивные высказывания" других стран в ее адрес.

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