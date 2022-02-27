Евросоюз закрыл небо для России

В ЕС приняли решение ввести ряд ограничений против России за вторжение в Украину, в том числе закрыть небо.

Европейский союз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России, включая самолеты олигархов. Сообщила в воскресенье, 27 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для русских: мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти самолеты больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать территории ЕС", - заявила она.

Глава ЕК уточнила, что это будет применяться ко всем самолетам. "Наше воздушное пространство будет закрыто для всех русских самолетов, включая частные самолеты олигархов", - добавила фон дер Ляйен.

Также она сообщила, что Евросоюз введет пакет экономических и персональных санкций против Беларуси.

Кроме того, ЕС запретит работу RT и Sputnik на своей территории.

Также ЕС введет новые санкции против бизнесменов и элиты России.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС поддержит государства Восточной Европы, которые сейчас принимают украинских беженцев.

Ранее в Украине сообщили, что Россию отключат от международной межбанковской системы SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

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