ЕС впервые закупит оружие для Украины

Евросоюз профинансирует закупку летального оружия для Украины, а также топлива и медикаментов.

Евросоюз впервые в истории профинансирует закупки и поставки летального оружия третьей стране – Украине. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

"Другое табу снято, табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время", - сказал он.

Дипломат уточнил, что на сегодняшнем заседании Европейского совета по вопросам иностранных дел "мы предложим использовать Европейский фонд мира для двух срочных мер, чтобы профинансировать поставки летальных материалов украинской армии, равно как и срочно необходимые топливо, защитное оборудование и медицинские поставки".

Также Боррель сообщил, что отдал поручение "установить механизм, чтобы координировать запросы украинской армии с тем, чтобы вместе с государствами-членами мы могли реагировать наиболее эффективным образом".

Кроме того, ЕС рассмотрит дополнительный список лиц, к которым будут применены ограничительные меры.

"Мы рассмотрим дополнительный список лиц – олигархов, к которым ЕС применит санкции. Мы нацелены на элиту путинского режима, которая получает финансовые выгоды от системы", - уточнил Боррель.

Также сегодня стало известно, что ЕС закрывает авиапространство для российской авиации.

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