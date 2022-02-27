Банки РФ и Беларуси отключат от SWIFT завтра - СМИ

Ранее сообщалось, что уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

Решение об отключении некоторых банков России и Беларуси от международной системы SWIFT будет принято завтра, сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Также он сообщил, что сегодня будут утверждены санкции против России, в том числе в отношении президента Владимира Путина.

Позже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решение об отключении некоторых российских банков от SWIFT поддержали главы МИД 27 стран Евросоюза.

Также сегодня стало известно, что ЕС закрывает авиапространство для российской авиации.

Ранее в Украине сообщили, что Россию отключат от международной межбанковской системы SWIFT. Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

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