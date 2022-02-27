Украина получит от ЕС боевые самолеты и оружие

Всего Украина получит от Евросоюза вооружений на 450 млн евро. Также в ЕС утвердили санкции против России.

Главы МИД Евросоюза в воскресенье, 27 февраля, согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 млн евро, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В частности, ЕС поставит Украине боевые самолеты.

"Как полномасштабная война продолжается, и мы хотим сделать все, чтобы поддержать Украину, мы решили использовать наши возможности предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии общей стоимостью 450 млн евро пакета поддержки и еще 50 млн нелетальных материалов – топливо, защитное оборудование", - сообщил он.

По словам Борреля, это все будет покрываться за счет возможностей Европейского фонда мира. "Это впервые в истории, как мы это делаем, и все с этим согласились, как минимум, не препятствовали этому решению", - подчеркнул дипломат.

Он также поблагодарил Польшу, которая предложила свои услуги по доставке этих материалов Украине.

Также в ЕС согласовали новые санкции против России, в том числе отключение подсанкционных российских банков от системы SWIFT.

Боррель пояснил, что ЕС не может полностью отключить РФ от SWIFT, потому что российская экономика связана с экономиками других стран.

Также сегодня стало известно, что ЕС закрывает авиапространство для российской авиации.