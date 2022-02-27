В Испании украинец потопил яхту вице-президента Ростеха

Суд оправдал украинского моряка, когда тот заявил, что таким образом отомстил РФ за обстрел мирного населения в Украине.

На одном из испанских курортов украинский моряк Тарас Остапчук потопил яхту Lady Andalusia вице-президента компании Ростех Александра Михеева стоимостью 7 млн дол. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщило издание Ultima Hora.

Как указано инцидент произошел вчера в Порт-Адриано на Майорке. Остапчук пришел в ярость, когда увидел по телевизору российскую крылатую ракету, которая попала в жилой дом в Киеве.

Тогда мужчина, работавший на судне около 10 лет, отправил экипаж на берег, а сам потопил яхту, владельцем которой является приближенный к российскому президенту олигарх.

Сегодня украинец предстал перед судом. Однако когда он рассказал, почему так поступил, и показал фотографии Киева, судья оправдал его.

Отметим, Ростех занимается производством оружия.

Напомним новые санкции Евросоюза против России коснутся 70% российского банковского рынка и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных.