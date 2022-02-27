В Европе прошли акции в поддержку Украины

Только в Берлине на улицы с требованием прекращения войны в Украине вышли более 500 тысяч человек.

В Европе прошли многотысячные митинги против войны в Украине, такие акции в частности прошли в Великобритании, Германии, Чехии, Армении.

В немецкой столице на акцию в поддержку Украины вышло порядка 500 тысяч человек. Также сто тысяч людей поддержали нашу страну в Праге, прошел митинг за мир и в Ереване.

Участники акций приносили украинские флаги и плакаты "Остановите войну в Украине". Также они скандировали "Слава Украине!", "Слава Вооруженным Силам!".

В Лондоне в акции принял участие легендарный украинский футболист Андрей Шевченко вместе с семьей.