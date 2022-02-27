В Европе прошли акции в поддержку Украины
Только в Берлине на улицы с требованием прекращения войны в Украине вышли более 500 тысяч человек.
В Европе прошли многотысячные митинги против войны в Украине, такие акции в частности прошли в Великобритании, Германии, Чехии, Армении.
В немецкой столице на акцию в поддержку Украины вышло порядка 500 тысяч человек. Также сто тысяч людей поддержали нашу страну в Праге, прошел митинг за мир и в Ереване.
Участники акций приносили украинские флаги и плакаты "Остановите войну в Украине". Также они скандировали "Слава Украине!", "Слава Вооруженным Силам!".
В Лондоне в акции принял участие легендарный украинский футболист Андрей Шевченко вместе с семьей.
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