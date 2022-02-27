ООН созывает спецсессию Генассамблеи по Украине

Специальная сессия состоится в течение суток. Она созывается из-за разногласий постоянных членов Совбеза ООН.

Совет безопасности ООН проголосовали в воскресенье, 27 февраля, поддержал резолюцию о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи по Украине.

Такое решение поддержали 11 стран, три воздержались, Россия проголосовала против. Заседание должно пройти в течение 24 часов.

Таким образом, была принята резолюция Генассамблеи ООН 377, которая предусматривает передачу в ГА ООН вопросов, которые не могут рассмотреть в Совбезе "из-за разногласий постоянных членов". Для применения такой резолюции необходимо девять голосов из 15. Также к такой процедуре неприменимо право вето.

Просьба о проведении сессии по Украине поступила после того, как Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН, осуждающей вторжение в Украину.

Проект резолюции подготовили США и ряд других страны. Он осуждает агрессию России против Украины, требует вывода сил РФ из Украины, а также отменить признание независимости "ДНР/ЛНР". В нем подтверждается приверженность Совбеза ООН "суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ".