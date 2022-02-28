Боррель допускает расширение военной кампании РФ

Дипломат утверждает, что российские власти могут направить свои войска и в другие страны Европы.

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Россия может не остановиться на одной Украине. Она может напасть также на Молдову или Грузию. Об этом завил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по окончании внеочередного заседания Евросовета по вопросам иностранных дел в воскресенье, 27 февраля. "Мы обеспокоены в отношении того, что может произойти во всем регионе. Мы боимся, что Россия не остановится на Украине", - сказал Боррель. По его словам, поду угрозой находятся такие страны, как Молдова, Грузия и страны Западных Балкан. "Мы должны уделить значительное внимания тому, что там происходит. Я планирую посетить Молдову. Мы должны оставаться бдительными в отношении последствий кризиса в Западных Балканах и смотреть, что произойдет с позицией стран, которые являются кандидатами в ЕС", - отметил дипломат. При этом Боррель заявил, что война в Украине, развязанная Россией - "это решающий момент для Европы, равно как и возможность продемонстрировать глобальное лидерство". И добавил, что европейская дипломатия ведет интенсивную дипломатическую работу, чтобы изолировать Россию, насколько это возможно, в международных и региональных организациях. Напомним, на саммите министров иностранны дел ЕС стороны согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 млн евро, а также отключение подсанкционных российских банков от системы SWIFT.