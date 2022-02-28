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Боррель допускает расширение военной кампании РФ

Дипломат утверждает, что российские власти могут направить свои войска и в другие страны Европы.
Боррель допускает расширение военной кампании РФ
Россия может не остановиться на одной Украине. Она может напасть также на Молдову или Грузию. Об этом завил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по окончании внеочередного заседания Евросовета по вопросам иностранных дел в воскресенье, 27 февраля.     "Мы обеспокоены в отношении того, что может произойти во всем регионе. Мы боимся, что Россия не остановится на Украине", - сказал Боррель.   По его словам, поду угрозой находятся такие страны, как Молдова, Грузия и страны Западных Балкан.   "Мы должны уделить значительное внимания тому, что там происходит. Я планирую посетить Молдову. Мы должны оставаться бдительными в отношении последствий кризиса в Западных Балканах и смотреть, что произойдет с позицией стран, которые являются кандидатами в ЕС", - отметил дипломат.   При этом Боррель заявил, что война в Украине, развязанная Россией - "это решающий момент для Европы, равно как и возможность продемонстрировать глобальное лидерство". И добавил, что европейская дипломатия ведет интенсивную дипломатическую работу, чтобы изолировать Россию, насколько это возможно, в международных и региональных организациях.   Напомним, на саммите министров иностранны дел ЕС стороны согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 млн евро, а также отключение подсанкционных российских банков от системы SWIFT.  
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