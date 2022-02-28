Глава ЕК: Хотим видеть Украину в Евросоюзе

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский провели переговоры о членстве Украины в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина является европейской страной и Евросоюз хочет видеть ее в своих рядах. Об єтом шла речь в интервью главы ЕК изданию Euronews, обнародованном в воскресенье, 27 февраля.

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна - одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье", - сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь президент Владимир Зеленский в ночь на понедельник сообщил, что провел переговоры с главой ЕК, на которых был поднят вопрос вступления Украины в Европейский Союз.

"Провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовой помощи и членству Украины в ЕС", - написал украинский лидер.

Как сообщалось, вчера польский президент Анджей Дуда предложил принять Украину в Евросоюз по ускоренной процедуре. Его инициативу уже решила поддержать Ирландия.