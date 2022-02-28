Кипр закрыл небо для России

Во исполнение санкций Евросоюза против Российской Федерации ее самолетам запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра.

Власти Кипра закрыли воздушное пространство для самолетов РФ. Об этом в ночь на понедельник, 28 февраля, сообщает Интерфакс.

Как указано, соответсвующее уведомление получила одна из российских авиакомпаний.

"Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра. Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра", - говорится в документе.

Как заявил министр транспорта Кипра Яннис Карусос, на такой шаг власти пошли во исполнение решения Евросоюза, принятое в ответ на вторжение РФ в Украину.

"С полуночи (28 февраля - ред.) был выпущен НОТАМ (электронное извещение об изменении правил - ред.) с целью закрытия воздушного пространства для российских самолетов", - написал глава ведомства в Twitter.

Напомним, после того, как Россия вторгалсь на территорию Украины 24 февраля, первой свое воздушное пространство для российских самолетов закрыла Великобритания.

Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие своего воздушного пространства для самолетов РФ.

Как сообщалось, ранее Кипр также поддержал отключение России от SWIFT.