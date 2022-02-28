Лидеры США, Канады и ЕС обсудят Украину

Главы европейских государств, США, Канады, а также представители НАТО по видеосвязи обсудят ситуацию в Украине. Встреча пройдет по инициативе США.

Ситуацию в Украину в понедельник, 28 февраля, обсудят мировые лидеры и представители НАТО. Встреча глав государств пройдет в формате видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Джастин Трюдо примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО", - говорится в сообщении.

Позже в 18:30 по местному времени канадский премьер выступит в Палате общин и сообщит реакцию Канады на ситуацию в Украине.