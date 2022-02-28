В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина ядерным оружием

Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и тем более со стороны Украины. США способны защитить себя, союзников и партнеров.

В США допускают то, что президент РФ Владимир Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Однако Соединенные Штаты способны "защитить себя, союзников и партнеров". Об этом заявил представитель Министерства обороны США.

"У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений", - сказал он.

По словам чиновника, это ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.

"Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания", - сообщил представитель Минобороны.

Он добавил, что украинцы оказывают упорное сопротивление вторжению российских войск, добавив, что ни один крупный город на территории Украины еще не захвачен. При этом США и НАТО продолжают оказывать Украине летальное оружие и другую помощь.