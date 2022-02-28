Украинцы из Французского легиона поедут в Украину в полной экипировке

Французский иностранный легион отпускает граждан Украины, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку.

Французский иностранный легион отпускает украинцев, желающих защищать свою страну от российских оккупантов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Высококвалифицированные пехотинцы смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона теробороны. Записаться в ряды территориальной обороны Украины можно в посольствах Украины в каждой стране.

Добавим, Зеленский заявил, что военнослужащие, участвующие в войне против России, будут получать по 100 тысяч гривен в месяц до ее окончания.

