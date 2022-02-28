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Украинцы из Французского легиона поедут в Украину в полной экипировке

Французский иностранный легион отпускает граждан Украины, желающих защищать свою Родину. При этом им оставляют полную экипировку.
Украинцы из Французского легиона поедут в Украину в полной экипировке

Французский иностранный легион отпускает украинцев, желающих защищать свою страну от российских оккупантов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Высококвалифицированные пехотинцы смогут поехать в Украину в полной боевой экипировке.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о формировании Интернационального легиона теробороны. Записаться в ряды территориальной обороны Украины можно в посольствах Украины в каждой стране.

Добавим, Зеленский заявил, что военнослужащие, участвующие в войне против России, будут получать по 100 тысяч гривен в месяц до ее окончания.
 

 

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