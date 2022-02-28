На протестах в Беларуси задержали 800 человек

Белорусское МВД считает антивоенные акции "провокациями", грубо нарушающими общественный порядок.

В воскресенье, 27 февраля, в Беларуси задержали около 800 участников акций против войны в Украине. Об этом сообщило Еврорадио со ссылкой на белорусское МВД. Отмечается, что людей задерживали "за различные нарушения общественного порядка". На данный момент правозащитникам известно более 500 фамилий задержанных. По версии МВД, несанкционированные антивоенные акции являются "провокациями" и "грубо нарушают общественный порядок". По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, белорусская милиция намерена найти и наказать водителей, которые "незаконно подавали звуковые сигналы", поддерживая протест. Ранее сообщалось, что в России и Беларуси начались акции против войны в Украине, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным.