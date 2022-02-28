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Лавров из-за санкций не сможет посетить встречу ООН

Евросоюз после введения санкций на полеты российских бортов потребовал от РФ оформление документов. Россияне отказались.
Лавров из-за санкций не сможет посетить встречу ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сможет посетить заседание Совета по правам человека ООН на высоком уровне в швейцарской Женеве. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала Россия-1.

От российского министра потребовали оформление определенных документов из-за того, что ЕС наложил на РФ авиационные санкции, запретив полеты российских самолетов. Российская сторона выполнить требования отказалась.

"Это обязанность Организации объединенных наций и страны, которая ее принимает, обеспечить работу странам-членам, тем более в кризисный момент", - заявила Захарова.

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