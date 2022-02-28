Лавров из-за санкций не сможет посетить встречу ООН

Евросоюз после введения санкций на полеты российских бортов потребовал от РФ оформление документов. Россияне отказались.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сможет посетить заседание Совета по правам человека ООН на высоком уровне в швейцарской Женеве. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала Россия-1.

От российского министра потребовали оформление определенных документов из-за того, что ЕС наложил на РФ авиационные санкции, запретив полеты российских самолетов. Российская сторона выполнить требования отказалась.

"Это обязанность Организации объединенных наций и страны, которая ее принимает, обеспечить работу странам-членам, тем более в кризисный момент", - заявила Захарова.