Почта
 

Небо для России закрыли 32 страны

Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.
Небо для России закрыли 32 страны

По состоянию на утро понедельник, 28 февраля, 32 страны закрыли небо для граждан России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россию сбросили с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам. Еще одна, очень важная для российских богачей страна тоже скоро закроется", - написал Кулеба в Facebook.

Как сообщалось, накануне решение о закрытии неба для России приняли в Евросоюзе.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK