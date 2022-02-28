Небо для России закрыли 32 страны

Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

По состоянию на утро понедельник, 28 февраля, 32 страны закрыли небо для граждан России, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россию сбросили с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам. Еще одна, очень важная для российских богачей страна тоже скоро закроется", - написал Кулеба в Facebook.

Как сообщалось, накануне решение о закрытии неба для России приняли в Евросоюзе.