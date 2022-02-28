В России школьникам расскажут, зачем Путин напал на Украину, - СМИ

Специальный урок учителя должны провести 1 марта

В России 1 марта в школах проведут специальный урок на тему войны, в котором школьникам изложат версию Кремля о происходящем. Об этом пишут российские СМИ.

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Сообщается, что школьникам 7-11 классов хотят донести позицию президента России Владимира Путина о причинах "специальной военной операции" против Украины. По предварительной информации, такие уроки запланированы в Москве, Калужской, Сахалинской и Тульской областях, возможно, и в других регионах.

Один из учителей показал журналистам методичку с тезисами, которые нужно озвучить детям. Отмечается, что такие "пособия" централизованно рассылают в школы.

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В методичке перечисляются основные положения из речи Путина, с которой он выступил в день нападения на Украину, а также другие традиционные для него тезисы. В частности российским школьникам расскажут, "государства Украина не существовало на карте мира вплоть до ХХ века", что россияне и украинцы – "один народ". Также детям объяснят, что в 2014 году "на территории Украины, произошел государственный переворот", который жители Донбасса якобы не приняли, и теперь Россия защищает Донбасс.

Также от учителей требуют соврать детям, что "идет не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой – сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население".

Напомним, война в Украине на первых страницах мировой прессы. Мир шокирован вторжением России в Украину и приказом Путина привести в особый режим ядерное оружие.

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