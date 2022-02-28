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Россия намерена взять Киев - Белый дом

По словам пресс-секретаря оценки американской разведки не изменились и военные "решительного добиваются прогесса в этом".
Россия намерена взять Киев - Белый дом

В США считают, что РФ намерена взять Киев. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает телеканал MSNBC.

"Наши оценки не изменились - Россия, президент Путин, военные хотят взять Киев, и они продолжают добиваются прогресса", - сказала Псаки.

Также, по ее словам, президент США Джо Байден не будет устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, так как это может привести к конфликту с Россией.   Напомним, ранее Госдеп США закрыл свое посольство в Минске.  

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