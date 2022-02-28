День бедности. Что санкции сделали с экономикой РФ

Рубль рухнул до исторического минимума, часть активов Центробанка РФ заморозили, международные компании уходят из России.

Понедельник, 28 февраля, стал первым днем полномасштабного действия новых, масштабных санкций Запада против России. И экономика России тут же пошла ко дну. Россияне выстроились в очереди в банкоматы и в этих же очередях беднели пока рубль летел вниз. Что дальше ждет российскую экономику и сможет ли Россия вообще финансировать войну против Украины?

Экономический ад

На выходных вслед за санкциями против крупнейших российских банков Запад отключил отдельные российские финансовые учреждения от от сети SWIFT и заморозил активы Центрального банка России.

Такая комбинация санкций запустила неуправляемый механизм девальвации русского рубля. Все сбережения россиян заметно обесценились.

Торги ценными бумагами на Московской бирже прекращены. На открытии биржи в Лондоне акции Роснефти упали на 45%, акции Новатэка на 54%.

Доллар перевалил уже и за 150 рублей, россияне выстроились в очереди в банкоматы.

Это исторически рекордные значения - такого не было ни во время кризиса 2008 года, ни после аннексии Крыма в 2014 году.

Санкции против Центробанка

Наиболее убийственны санкции именно против ЦБ России. Около половины его активов и международных резервов (средств, которые ЦБ, как и другие нацбанки, хранит в иностранных активах на черный день) решили заморозить. За счет этих резервов ЦБ поддерживал рубль в последние дни, продавая "свои" доллары на открытом рынке. Теперь ему надо искать другие источники.

“Сейчас некоторые говорят: ничего страшного, у ЦБ есть еще золото и юани, их точно можно реализовать. Тоже неочевидный момент. Потому что американские санкции — это очень серьезный механизм, и необязательно китайские банки захотят помогать российскому ЦБ, потому что Америка может на них наложить серьезное наказание за это. Такое уже бывало, это не теория. Например, с французским банком BNP Paribas, который нарушил мериканские санкции и вынужден был заплатить многомиллиардный штраф. Не могу представить, что китайские банки захотят помогать России такой ценой. Ситуация совершенно неочевидна. Не совсем понятно, кто захочет российскоезолото (из резервов ЦБ) покупать, рискуя попаданием под американские санкции. Америка может запретить китайским банкам покупать российское золото и обменивать юани, которые есть у ЦБ, на доллары. А российскому ЦБ, конечно, нужны доллары и евро, потому что большинство импорта российской экономики — это все-таки Европа. Чтобы покупать таблетки, технологии, еду, нужны доллары, а не юани. Могут ли китайские банки помочь России справиться с нехваткой долларов или евро — совершенно непонятно. Я бы на это не поставил”, - отмечает российские экономист Сергей Гуриев.

Страна без долларов

В ответ на санкции Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер.

Среди прочего с 1 марта резиденты России не смогут:

- зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады, которые были открыты в зарубежных банках и финансовых организациях;

- осуществлять денежные переводы (без открытия банковского счета) иностранным поставщикам платежных услуг с использованием электронных средств платежа;

- перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа.

Кроме того, российские резиденты — участники внешнеэкономической деятельности — должны продать 80% валютной выручки, зачисленной на их счета на основании контрактов по продаже товаров и услуг нерезидентам. Это нужно сделать не позднее трех дней после вступления указа в силу.

Уже возникают вопросы

Российский миллиардер Олег Дерипаска резко высказался о повышении ключевой ставки российским центробанком с 9,5% до 20% годовых и приказе Минфина компаниям с валютной выручкой конвертировать 80% своих доходов в рубли.

“Подъем ставки, обязательная продажа валюты (сейчас еще вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчетов) — это первый тест на то, за чей счет реально будет этот банкет”, — написал он.

Дерипаска добавил, что “очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трех месяцев”.

“Раз это реальный кризис, то нужны и реальные кризис-менеджеры, а не фантасты с пачкой презенташек. Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм”, — заявил миллиардер.