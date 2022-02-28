США объявили о высылке 12 сотрудников постпредства РФ при ООН

Высылка российских дипломатов – это неуважение США к своим обязательствам в рамках Устава ООН, пожаловался Василий Небензя.

Власти США объявили 12 российских дипломатов из постоянного предствительства при ООН персона нон грата. Об этом сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя на пресс-конференции во вторник, 28 февраля.

Российские дипломаты должны покинуть США до 7 марта.

"Только что я получил информацию, что власти США предприняли еще один враждебный шаг в отношении российской миссии в ООН, грубо нарушив обязательства по соглашению о принимающей стране. Они заявили нам, что они объявляют 12 человек из российской мисси персона нон грата", – сказал Небензя.

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что эта высылка российских дипломатов – неуважение США к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Напомним, сегодня США утвердили новый пакет санкций в отношении России. Под ограничительные меры попали Центральный банк РФ и Российский фонд прямых инвестиций.