Заявку Украины на членство поддержали 8 стран ЕС

Государства-члены Евросоюза должны консолидировать самую высокую политическую поддержку Украины, отметили лидеры восьми стран.

Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран, опубликованном на сайте президента Литвы в понедельник, 28 февраля.

"Мы, президенты государств-членов ЕС: Республики Болгарии, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения твердо убеждены что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС. Поэтому мы призываем государства-члены ЕС консолидировать самую высокую политическую поддержку Украины и дать возможность институциям ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открыть процесс переговоров", – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте президента Литвы в понедельник.

Лидеры указали, что в этот критический момент вновь заявили о нашей полной солидарности с Украиной и ее народом.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что европейцы хотят, чтобы Украина вошла в ЕС.

"У нас идет процесс с Украиной, например, интеграция украинского рынка в единый рынок, который у нас есть. У нас очень тесное сотрудничество в области энергосистемы, например. Много тем, по которым мы работаем очень тесно вместе и в течение долгого времени. Они вместе с нами. Они одни из нас, и мы хотим, чтобы они вошли в ЕС", – сказала она.