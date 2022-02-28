В сети появилось видео, как в Беларусь рынул поток раненых солдат РФ

Пользователи пишут, что груз "300" вероятно результат боев с украинской армией в Черниговской области.

В сети появились снятые очевидцами видеокадры, на которых раненых солдат привозят в больницу Мозыря в Беларуси.

Голос за кадром говорит, что там десятки, если не сотни раненых солдат оккупационной армии России.

"Не сильно хорошо видно - но восемь санитарных "пазиков" движутся…", - говорит автор.

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Предполагается, что груз "пазиков" - результат боев с украинской армией в Черниговской области. "Понесли носилки, сейчас будут выгружать. Там и раненые, и, наверное, двухсотые. Неужели в больнице уже мест нету", - комментирует автор другого видео на фоне поезда РЖД, куда собираются грузить содержимое санитарных машин. СМИ пишут, что в Беларуси на данный момент российскими военными переполнены больницы многих городов. Более того, для того, чтобы их разместить, пришлось выгнать даже местных больных. "В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке", - цитирует гомельских правозащитников Telegram-канал Беларусь головного мозга. Напомним, ранее в Росии и Беларуси начались протесты против войны в Украине. Люди вышли на улицы сразу нескольких городов.