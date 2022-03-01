Канада намерена отказаться от импорта российской нефти

Канада стала первой страной, которая заявила о намерении отказаться от импортной российской нефти на фоне военной операции в Украине.

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Канада намерена ввести запрет на импорт нефти из России. Об этом в понедельник, 28 февраля, передает издание Сpac.

По его данным, Трюдо в ходе пресс-конференции заявил, что планирует прекратить "весь импорт российской нефти".

Кроме того, премьер объявил, что Канада поставит Украине противотанковое оружие.

"Сегодня мы объявляем, что будем поставлять Украине противотанковое оружие и современные боеприпасы", - сказано в сообщении.

В понедельник Минфин Канады сообщил, что в связи с ситуацией вокруг Украины ввел запрет для канадских организаций на транзакции с ЦБ РФ, а также на сделки с российскими суверенными фондами. Кроме того, канадские власти замораживают активы, связанные с этими фондами РФ.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.