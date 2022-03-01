Монако вводит санкции против России

Монако намерено ввести те же санкции, которые ввел против Российской Федерации Европейский Союз.

Правительство Монако решило наложить санкции и заморозить имущество и активы ряда российских бизнесменов из-за вторжения Путина в Украину. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает Reuters.

В королевском дворце Монако заявили, что "принц Альберт поддерживает любые усилия и действия, направленные на прекращение вооруженной борьбы в Украине и отведение всех российских войск с ее территории".

Учитывая это, администрация Монако немедленно приняла процедуры, замораживающие счета, активы и имущество нескольких российских бизнесменов, подобно санкциям, введенным в Европейском Союзе.

В королевском дворце не назвали имена и фамилии представителей российской элиты, чьи активы заморожены.

Традиционно в Монако многие олигархи, состоятельные бизнесмены и влиятельные политики сберегают ценное движимое и недвижимое имущество, как, например, элитные яхты, виллы, автомобили и т.д.

Напомним, сегодня США утвердили новый пакет санкций в отношении России. Под ограничительные меры попали Центральный банк РФ и Российский фонд прямых инвестиций.

Ранее Швейцария ввела финансовые санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, председателя российского правительства Михаила Мишустина и главы МИД Сергея Лаврова.