Международный уголовный суд начнет расследование вторжения России в Украину

В Украине были совершены военные преступления, а также преступления против человечности, заявил Хан.

Прокурор Международногоо уголовного суда Карим Хан решил начать расследование событий, происходящих в Украине - российского вторжения. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщается на сайте МУС.

Он заявил, что в прошлую пятницу выразил свою растущую обеспокоенность событиями, происходящими в Украине. "Сегодня я хочу объявить, что принял решение как можно скорее начать расследование ситуации в Украине", - сказал Карим Хан. Он объяснил, что Украина не является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать ситуацию в мое ведомство. "Однако она дважды воспользовалась своими прерогативами, чтобы юридически признать юрисдикцию Суда в отношении предполагаемых преступлений по Римскому статуту, совершенных на ее территории, если МУС решит ее осуществить", - сказал прокурор. Главный прокурор МУС заявил, что первая декларация, поданная правительством Украины, признала юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Второе заявление продлило этот период времени на бессрочной основе, чтобы охватить текущие предполагаемые преступления, совершенные на всей территории Украины, начиная с 20 февраля 2014 года. "Я изучил выводы Бюро, сделанные по результатам предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил, что имеются разумные основания для начала расследования. В частности, я убежден, что есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности в связи с событиями, уже оцененными Бюро в ходе предварительного изучения", - заявил Карим Хан. Он добавил, что учитывая расширение конфликта в последние дни, МУС намерен расследовать любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию Бюро главного прокурора МУС, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины. "Я уже поручил своей команде изучить все возможности для сохранения доказательств. Следующий шаг - начать процесс поиска и получения разрешения Палаты предварительного производства Суда на начало расследования", - заявил главный прокурор МУС. Альтернативный путь, предусмотренный Статутом, который может еще больше ускорить решение вопросов, заключается в том, чтобы государство-участник МУС передало ситуацию в Бюро, что позволит активно и незамедлительно приступить к независимому и объективному расследованию Бюро. “Я также буду просить поддержки всех государств-участников и международного сообщества в целом, пока мое Бюро будет проводить свои расследования. Я буду просить о дополнительной бюджетной поддержке, о добровольных взносах для поддержки всех наших ситуаций и о предоставлении персонала на безвозмездной основе. Важность и срочность нашей миссии слишком серьезны, чтобы быть заложниками нехватки средств”, - добавил он. Ранее президент Украины назвал обстрел российскими войсками домов в Харькове военным преступлением, которое должно быть наказано.