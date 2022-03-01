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Байден считает, что угрозы ядерной войны нет

Соединенные Штаты "рассматривают и анализируют" заявление президента Российской Федерации.
Байден считает, что угрозы ядерной войны нет

Президент США Джо Байден заявил, что жителям страны не стоит беспокоиться о возможной ядерной войне на фоне заявлений президента России Владимира Путина о переводе стратегических сил в "особое" состояние готовности. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает The Hill.

Так, на одной из мер в понедельник журналисты спросили главу Белого дома, стоит ли американцам боятся ядерной войны.

"Нет", - ответил президент США.

В то же время представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США "рассматривают и анализируют" заявление президента РФ. Он также отметил, что страна уверенно чувствует себя на стратегической позиции сдерживания, а также возможности защитить себя и своих партнеров.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переходе дежурных смен пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации к несению боевого дежурства усиленным составом. 

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