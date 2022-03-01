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В Болгарии уволили министра обороны из-за его позиции о войне в Украине

Официальная София разделяет позицию Европейского Союза по отношению к происходящему в Украине.
В Болгарии уволили министра обороны из-за его позиции о войне в Украине

Болгарский министр обороны Стефан Янев лишился должности. Он никак не мог назвать войну на Украине войной. Соответствующее решение принял премьер-министр Кирилл Петков. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает Reuters. 

"Мой министр обороны не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя называть это операцией, когда уже убиты тысячи солдат", – заявил Петков.

Он добавил, что Болгария не может молчать, когда видит что-то настолько очевидное, с чем она не согласна.

Политик также отметил, что Болгария входит в ЕС и НАТО. Однако "многие вспоминают времена Советского Союза и Холодной войны, поэтому чувствуют родство с Россией".

Напомним, сегодня США утвердили новый пакет санкций в отношении России. Под ограничительные меры попали Центральный банк РФ и Российский фонд прямых инвестиций.

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